鮑威爾：用一切方法助美復蘇

【本報訊】美國財長姆欽和聯儲局主席鮑威爾周二出席美國國會眾議院金融服務委員會聽證會，接受議員質詢。聯儲局提前公佈鮑威爾出席聽證會演講內容，鮑威爾強調聯儲局和華府各部門需要合作，加強美國財政政策與貨幣措施，應對疫情對美國經濟衝擊。

美股早段回穩 金價受壓

鮑威爾於演講詞提到，聯儲局將動用所有工具和不惜一切方法，讓美國經濟能夠強勁地復蘇。不過，美國就業及整體經濟活動表現，較疫情前水平還要低，前景充滿高度不確定性因素。鮑威爾又指，聯儲局獲得財政部資金支持的主街貸款計劃已批出230宗貸款、共20億美元（約155億港元）。

美股周二早段上揚，道指和標普500指數連跌兩日後，昨日於早段回升。道指曾升138點，其後由跌轉升。截至本港昨晚約10時，道指報27137點，跌10點或0.05%，標普500指數報3290點，升9點或0.32%。納斯達克指數承接周一尾市升勢，報10813點，升35點或0.33%。資金流入美元，帶動美滙指數周二曾升見逾一個月高位，報93.889，升0.25%。現貨金價曾失守1,900美元關，報每盎斯1,894.72美元，跌0.93%。

英倫銀行行長貝利昨日警告，確診肺炎個案持續反彈，嚴重威脅英國經濟前景，但他強調市場勿過份揣測，英倫銀行沒有任何暗示將實施負利率，該行將審視英國進一步減息機會，並考慮減息到負利率區間的重要因素。

另外，美國自上周二（15日）向華為實施禁令逾一周，繼美國處理器生產商龍頭AMD取得華為的供貨許可證後，英特爾亦獲美方許可證，繼續向華為提供特定產品，英特爾和華為昨日聯合發佈新一代伺服器FusionServer Pro 2488H V6。