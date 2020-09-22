【本報訊】疫情近日剛剛緩和，發展商已急不及待開展推售部署，更令周末上演五大新盤混戰，涉及686伙住宅單位，其中以長實（1113）旗下日出康城Sea to Sky及新地（016）旗下天水圍Wetland Seasons Park 3期，分別推售285伙及192伙單位佔數最多。

長實日出康城Sea to Sky將於周六公開發售285伙，折實平均呎價17,459元，並於周五下午3時截票。長實投資董事郭子威相信，康城商場新開有利該區樓價，未來將再加推單位，不排除調整價格5%至10%。

Wetland 3期最平501萬

多個新盤中，以長實推售的Sea to Sky入場門檻最高，折實售價為686.8萬至2,037萬元，實用474至1,075方呎，呎價14,489至20,094元。入場單位為3座5樓G室，實用474方呎，折實價686.8萬元，呎價14,489元；項目285伙單位定價總值約48億元。

上周推出133伙單位，並已熱銷當中95%的新地Wetland Seasons Park 3期，昨日加推6號價單48伙，同時將該盤餘下192個單位全數推出於周六開售，其中165伙為公開發售，27伙為公開招標。項目之所以熱銷，相信由於其為近期新盤中入場門檻最低，新價單折實平均呎價為13,942元，實用312至684方呎，售價501.03萬至1,146.75萬元。9座一個一房單位為第3期最高的分層單位，呎價高達17,765元。

上源新推87伙貨尾

27伙招標單位全屬特色戶，新地代理總經理胡致遠指，如果內部程序安排妥當，有機會周六一併發售1、2期34個貨尾，令發售單位達226伙。

至於已經陸續入伙、目前已售出近九成半單位的萬科香港屯門掃管笏上源，最新推出87伙貨尾單位，包括30伙一至四房單位、27伙特色戶及30伙洋房。入場單位為3A座9樓E室，實用373方呎，折實價535.8萬元，呎價14,365元。萬科香港執行董事周銘禧指，最新將開放兩個特色戶示範單位，並將提供「1,230天先往後付」計劃予相關買家。

另外，德祥地產及市建局旗下長沙灣新盤海珀，周末將推售50伙單位，折實價介乎536.7萬至972.6萬元，呎價17,975至22,542元。

而周末即將開售的亦有上周首推、幾近沽清的恒地（012）西營盤忠正街藝里坊．2號，涉及72伙，折實價約為598.3萬至1,151.3萬元，呎價則為25,849至31,429元。