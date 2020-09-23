LOTR新玩法｜英國釐清BNO資料 港人可「三代同堂」移英 「 救返好多人」

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英國政府明年1月為「Hong Kong BN(O) Visa」簽證推出「5+1」的入籍路徑進行得如火如荼。為了酌情處理趕急入境的香港人，於周二（22日）更新港人BNO簽證及過渡性准許證Leave Outside The Rules（下稱LOTR）詳情，更新條款中提及到申請者可攜同97後子女及子女的配偶和未成年子女，明確表示港人可「三代同堂」以LOTR提前入境。

現年24歲的羅先生在9月8日以LOTR入境英國，對於港人有機會可「三代同堂」以LOTR提前入境英國，他表示「其實係好事， 始終救返好多香港人，係國安法之下，有幾多人『犯法 』，法律基礎好模糊，有更多人走到係好事。」

英國政府官網聲明建議，申請者最好以家庭單位入境。同時，今次列明BNO持有人﹑配偶﹑其受養子女，即使受養人為97後出生的成年子女﹑其伴侶及其子女均有機會享有居英權。聲明中列出，若97後子女與其配偶已婚，需出示結婚證書；若未婚，則需出示兩人共同居住至少2年的證明；其未成年子女若一同入境，需出示出生證明書、領養證書或子女管養權的法律文件。詳情可參閱英國政府官方網站聲明（9月22日更新）https://bit.ly/300xy76

至於LOTR為過渡至BNO的過渡性准許證，英國內政部容許在BNO簽證生效前（即明年１月），持有BNO的港人及其家人，在入境英國時申請LOTR准許，並可在英國逗留最多6個月，期間可居留、工作及讀書，沒有社會福利。涵接至明年1月再申請BNO簽證定居英國5年取得永居身份，再定居一年入籍成為公民。關於LOTR的申請資格，可以參考英國政府網站於7月22日發佈有關「Hong Kong British National (Overseas) Visa」的聲明，詳情可參閱https://bit.ly/3iWqT59

Hello UK Goodbye HK香港區負責人Billy表示，這次英國內政部更新BNO入境及申請LOTR更明朗化，除了BNO持有人﹑配偶及其子女可在英國定居之外，最新更新條款是BNO持有人的成年子女類別，即成年子女的配偶、同居伴侶和子女亦可被舉證享有居英權，循這個途徑，意味着一本BNO護照，有機會可帶三代人逃離香港。

另外，不少港人早前已用LOTR在英國定居，新條款下，申請LOTR的要求特別由通常居於香港（Normally live in HK)，改為亦可居於英國（in HK and UK）。同時留在英國持有其他簽證例如Tier 2的工作簽證﹑Tier 4的留學生簽證等港人，只要符合BNO條件，亦可在英國辦理LOTR，在「5+1」之後申請成英國公民。

另外，今次官網亦詳細列明申請者可出示的證明文件，證明自己長居英國的文件清單中，包括選民投票登記卡、醫療卡、稅單、按揭契等；另外亦需要證明具有財政能力，包括以往較少港人討論的文件，如海外教育機構發出的援助金收據、在英國居留期間的持續收入如投資證明或養老金等。

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