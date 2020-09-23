麥明詩加價50%放售菁雋 其兄麥明山單位遭撻定

(新增麥明詩回應)本港經濟前景欠明朗，名人趁勢減持物業。屯門「龍床盤」菁雋去年7月劈價重推，「十優港姐」麥明詩及其家人亦捧場，斥620萬元買入3個單位，其中兩個單位持貨僅一年便放售，開價共563萬元。其中麥明詩的醫生哥哥麥明山，其中一伙原以265萬元沽出，但買家最終撻定離場，要重新再放盤。

麥明山持有菁雋兩個高層單位，一個16樓，一個17樓，實用面積同為134方呎。市場消息指，其中17樓單號室，本月原以265萬元(包額外印花稅)售出，呎價19,776元，較一年前買入價215.7萬元漲逾兩成，但最終交易告吹，買家以單位望見發射站為由撻定，除了損失5萬元臨時定金外，亦須支付買賣雙方的地產代理佣金，估計合共損失逾10萬元。買家撻定後，麥明山將單位重新放盤，開價調高10萬元至275萬元，呎價20,522元。

至於麥明山持有另一個16樓單位，現收租中未有放售。該單位去年曾以7,000元租出，呎租52.2元一度創下屯門新高。麥明山去年購入菁雋兩伙，其中16樓單位需支付樓價15%雙倍印花稅。

「哥哥想加碼換樓」

而麥明詩持有的菁雋9樓雙號室單位，去年斥190.9萬元買入，目前亦於二手市場放售，包「SSD」開價288萬元，較買入價貴接近「一球」，加幅五成，按單位實用面積141方呎計算，呎價20,426元。麥明詩就賣樓事宜回應本報稱，「哥哥想加碼換樓啫，佢為未來打算。」

菁雋二手買賣不多，暫時只錄得兩宗，但全屬賺錢離場，賬面賺幅均逾兩成。該區地產代理稱，菁雋業主以長線收租客為主，目前約有19個二手放盤，叫價最平為麥明山放售中的撻定貨。

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