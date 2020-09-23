【Blogger友say】當你想攞投資意見（下）（止凡）

接上篇文章討論為何不談投資意見的原因，上次提過五個點子，今篇繼續。

投資並不是如此簡單

很多人認為投資不用太複雜，就是向高人/專家取得一個靚冧巴，把錢買進去就是了，於是四處找高人/專家給予冧巴。其實小弟於著作《由心入錢》也有提及，投資並非如此簡單，需要配合個人知識背景。

舉例，有感科技是世界未來大趨勢，亦難以估計它的爆炸性增長。可惜我本身是一名科技盲，但於是對我來說，買入納指ETF，如QQQ，相對合理，風險亦算能承受，至今回報已不錯。

與一位於矽谷工作的朋友討論，他懂閱讀最尖端的科技發展，數年前已經看中Nvidia，結果大升數十倍。當我跟這朋友說投資QQQ這類"大包圍"科技ETF，對他來說是浪費時間。

對我來說，能安睡的投資是QQQ而不是Nvidia。對他來說，一定是Nvidia而不是QQQ吧。投資因人而異，而不止是一個冧巴。

散戶要了解別人背景

當散戶聽取投資意見時，有否想過分享者的背景？曾與另一位blogger討論為何他只分享買樓心得，原來這不代表他沒有買賣股票，只是因為他本身是持牌的，涉及自己的買賣都不想講，甚至不能講。但很多網友因為常見他在談買樓，就以為他不看好股票，只是一場誤會。

又例如，有些財經專欄日日講股票冧巴，但其實該專欄作家主要資產收入來源都是靠物業收租，買股票對他來說只是考考自己眼光而已。若讀者按他文章推介押上身家，又是美麗的誤會。

投資不是百分百命中率

作為投資者需要知道，投資不是百分百，無論分析如何深入到位，亦不一定能點石成金。即使被稱為股神的巴菲特，他一生中買過非常多的股票，亦不是每支股票都能賺錢。若你了解巴菲特，便會知道他經常於股東大會中認錯。

若連股神都如此，作為散戶，你每天營營役役於上網找高手/專家拿冧巴，真的有必勝冧巴嗎？不太可能吧。若是如此，何不理解股票分析背後原因，再自己作決定更好。

不談投資意見的原因大概討論了，除了原因之外，還有一些對投資的形容，例如投資好比買車，各人有不同需求。投資又好比學打波、踏單車、游水，沒有身體力行很難學懂。投資又好比帶領一隊球隊，不同投資項目各有特性，要把它們安插到適當位置，自然攻守兼備。詳細討論，大家可看看影片內容，希望大家對投資有更深入理解。

止凡

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