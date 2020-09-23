調查︳本港千萬富翁50.4萬人較前年少7000人 花旗：未見大規模走資

本港反修例風波未平息，加上武漢肺炎肆虐全球，恒指年初曾跌至二萬一千點水平，現時已反彈約一成。

花旗發表報告，截至今年5月，本港擁有千萬元或以上淨資產的千萬富翁50.4萬人，較2018年的51.1萬人減少約7,000人，該行指，近八成千萬富翁看淡未來12個月本港樓市，更願意資助子女往海外升學，但目前未見大規模走資。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，調查雖然在社會運動及疫情爆發初期進行，惟資產淨值基於該等人士估算，他們對於資產預期或受大市氣氛影響，因此出現千萬富翁人數較2019年多但較2018年回落情況，以及資產淨值中位數為1,700萬元，較2018年增加70萬元。

本港政局持續動盪，不少港人有移民打算。李貴莊指，該行沒有調查千萬富翁移民或資產轉移海外意欲，惟近期港滙持續強勢，反映資金淨流入，目前未見本港大規模走資情況。

樓市方面，調查顯示千萬富翁投資組合主要為股票及外幣，淨資產總值約七成八分佈於物業上。七成九（即約39.8萬人）千萬富翁看淡未來12個月本港整體樓市，較2019年上升7個百分點，但表示有興趣及認為現時為置業好時機的人數則有所增加。該行指，若本港第三波疫情受控，積壓置業需求獲釋放，至今年底樓市或錄半成升幅。

調查分別於去年11月至12月及今年3月至5月兩段期間進行調查，透過電話以隨機形式訪問了超過3,500名年齡介乎21至79歲的香港居民。男女千萬富翁比例為56：44，男性平均年齡為58歲，女性為57歲。

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