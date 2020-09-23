無懼疫市｜ Nike盈利意外升一成 網上銷售增八成 盤前漲13%

Nike（NKE）第一季業績表現超預期，收入106億美元（預期︰91億美元），按年下跌1%。每股盈利95仙（預期︰46仙），按年升一成，淨利潤15億美元，Nike股價在盤前抽升13%至132美元水平。

前一個季度受疫情影響錄得淨虧損的Nike，成功推動網上銷售，按年增長82%，歐非中東市場甚至交出三位數增幅，成為利潤意外錄得按年上升的原因。

在實體店方面，集團指幾乎所有自家經營的門店維持正常營業，不過受累防疫措施令人流減少，期內門店仍然錄得負增長。

另一方面，Nike在中國業務增一步復蘇，期內收入增加6%至18億美元﹔而主業收入來源北美業務則下滑2%，至42億美元。

Nike預期收入增長將由高單位數，調升至低雙位數增長，不過預料毛利率會維持現水平，正價銷售將可能要到明年下半年才會見到改善。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！