東亞賣家當｜東亞確認啟動出售壽險業務 傳將套現6億美元

《彭博》引述知情人士報道，東亞銀行正計劃出售壽險資產，最快於今日公佈業務評估結果。即將提交給董事會的計劃包括探討出售壽險部門，和一項銀行保險合作關係，計劃需獲得該行董事最終同意。東亞或能透過是次出售交易集資5至6億美元。

東亞銀行（023）隨即於中午發公告宣佈，現已完成對其業務及資產组合的全面策略性檢討，作為是次策略性檢討的即時結果，東亞決定啟動出售東亞人壽保險的流程。公告未有否認上述傳聞。

東亞人壽於2019年的保費收入為48億元。作為出售流程的一部分，東亞將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，將透過分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，從而獲取持續的收入來源。東亞已聘請高盛為出售東亞人壽的財務顧問。

東亞表示，將專注尋找機會以發展核心業務，包括但不限於通過與東亞中國內地銀行業務的策略性及協作性夥伴關係。

東亞亦將專注於若干戰略重點，包括：一，通過專注財富管理（包括銀行保險業務）來提高服務費收入；二，通過簡化運作以降低其成本對收入比率；三，透過其全渠道平台創造卓越的客戶體驗；四，進一步加強風險管理措施以降低信貸成本；及五，保持穩健的資本狀況以支持增長。公告得到對沖基金Elliott Management Corporation的支持。

消息人士指，上述的出售和合作計劃吸引到其他有意在香港擴張的保險公司。《彭博》發表報道後，東亞銀行股價半日升3.3%，報16.18元。

東亞銀行今年3月宣佈已委聘高盛集團對其業務和資產進行評估，探討可供出售的業務。知情人士當時稱，該行的人壽和一般保險以及在香港的養老基金業務的總估值或超過10億美元。

根據東亞銀行最新的財務報告，截至今年6月底，該行的全資壽險業務部門東亞人壽有約254億港元（33億美元）的資產。雖然新保費收入減少，但是上半年從東亞人壽產品銷售中獲得的佣金收入仍有49.2%的增長。

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