【融人自擾】到底愛佢定係害佢 - 莊逸希

早前在一個財經報紙網站上看到U仔一個平面廣告：「我們還能為孩子做甚麼？」

目標很簡單，家長就是想把所有前路都給孩子鋪平坦。學業到興趣班，就業甚至買樓；家長都在想他們如何能生養死葬。所以才有那些9個月大就開始的幼兒教育，用超聲波片去申請playgroup，衍生到面試特訓班，再因為疫情而興起的面試短片剪輯生意。在資本市場，教育已經變成了商人的戰場。

養兒一百歲長憂九十九，這一切都人之常情。但是這一切的準備，是否真的在幫助小朋友？還是為了滿足家長的不安全感？心知是為了滿足家長自己達成不了的成就？更重要的是，過去二十年正確的東西，真的是真理嗎？二十年後一定管用嗎？你今天幫他買樓，會不會是為他帶來三十年的負資產樓債？

我記起9月頭前輩們的小朋友入讀「聖喇拔」的時候，把全身穿整齊校服的兒女相片上載上社交網站，彷彿已經贏得人生。你今天幫她報的那間名校，二十年之後還是不是名校？他今天上沒興趣的興趣班，明天真的還有用嗎？那些你和我都花過不少光陰的奧數和珠心算班，你還記得多少？

曾經不知多少人希望成為下一個畢菲特，直至到他也在拋售航空股票；希望成為下一個李嘉誠，直至到他被自己的汕頭大學摒棄。現在可能越來越多人希望成為下一個馬斯克，我相信他小時候也沒想過成為下一個甚麼甚麼。成功，在不同的年代有不同的方法，如果在追逐錯誤的模板，只會事倍功半。

當供滙控（005）已經不是傳統智慧，你都已經改變投資策略放棄了舊經濟換成新經濟，為甚麼還要強迫下一代追逐過時的所謂名校，甚至成功目標？

莊逸希