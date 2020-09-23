新盤混戰｜128 Waterloo 下月初開售 示位率先曝光

萊蒙國際（3688）及俊和集團合作發展的何文田新盤128 Waterloo日內開放示範單位予傳媒參觀，即將於數日後交代銷售部署，有機會於下月初開售。萊蒙市場及銷售總監蘇誦豪指，預計首批開售不少於50伙單位，並集中於一兩房單位公開發售，三房及四房單位則以招標為主。

蘇誦豪續指，128 Waterloo定價將會參考同區同類型豪宅盤價格。而雖然疫情仍然持續，近期多個新盤混戰，蘇誦豪都認為不太擔心市況，主要眼見市場需求龐大，近期開售的新盤大多銷情理想，相信樓價未來走勢平穩向上。

發展商率先開放3個示範單位予傳媒參觀，分別涵蓋兩房連儲物室單位、三房一套連儲物室單位及四房兩套連儲物室單位。

其中兩房連儲物室單位為18樓F室，為清水示範單位，實用面積551方呎，開放式廚房間隔，整體間隔呈長方形，主人房睡房空間闊落，就算放置特大雙人床都足夠三邊落床。

至於四房兩套連儲物室單位，則以18樓H室為藍本，實用面積1,258方呎，裝修示範單位。主人房睡房空間闊落，惟幾間睡房位處同一角落，導致需要預留走廊空間，入門都需要經過狹長走廊，空間變相被浪費，數十方呎的走廊空間需要想辦法應用。

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