一分鐘投資筆記｜操盤跑贏恒指難度不大（徐風）

近年恒指成份股加快換馬頻率，對以恒指做基準的港股主動基金經理而言，實是一件喜訊，因為他們跑贏恒指的機會變得更高。

恒指公司如何決定哪些股票被踢出局，哪些股票可以登堂入室，並沒有具體量化的準則。市場一般以成交量、市值及流通量等大路指標去猜度，所以當市場預期恒指公司即將公佈哪些成份股將會「換馬」前，部份有較大機會染藍的「黑馬」股票股價，都傾向上升。

上升的原因，市場一般給予幾個理由：一是知名度提升，會吸引更多散戶及基金買入；另一個原因，則是近年強積金及ETF等被動基金盛行，一旦有新股納入恒指成份股，這些被動基金需要買入一定數量的股票，避免跟指數出現大幅度的追蹤誤差（Tracking Error）。既然是被動買入，就算股價炒得幾高，你都要買，吹我唔脹。

然而，這些股票一入恒指，好消息炒完，恒指新貴股價往往有「從天而降」的趨勢，一入龍門，數年後就打回原形變醜婦。加上恒指公司似乎有「與時並進」的胸懷，近年的恒指新貴，大都與科技、新經濟及醫藥概念有關。例如2017年的舜宇（2382），2018年的石藥（1093）及中生製藥（1177），今年阿里巴巴（9988）、小米（1810）及藥明生物（2269）等，這些板塊的特點，都是近年有較大升勢及成交的大型股票，但波幅同樣顯著。

以小米為例，由於「爆冷」勝出，加上兩個月前新經濟股瘋炒，最終以24.5元（9月4日的收市價計算）高位入恒指，但短短三周，股價跌至20元，跌超過18%，而公司對恒指有約4%的影響，換言之，單計小米，對恒指的「負貢獻」已有約180點（即 0.7%）。

事實上，舜宇2018年入恒指時最高有170元，現時僅得120元，跌幅約三成；石藥及中生製藥染藍後，都一度跌超過五成，拖累恒指走勢。恒指近兩三年走勢偏弱，除了環球市場風起雲湧外，恒指頻繁換馬，也是一個不可忽略的原因。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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