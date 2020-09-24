儲局官員「放鷹」美滙一個月最高

【本報訊】肺炎疫情反撲，拖累歐美經濟前景不確定因素倍增。美滙指數連升第四個交易日，昨日曾高見94.251，升0.28%，為今年8月以來最高。

歐元兌美元回落至1.16水平，曾見1.1672，跌0.31%，為五周最弱 ; 歐元兌港元報9.0463，跌0.31%。英鎊滙價偏軟，昨日曾跌0.45%至1.2676，英鎊兌港元自周一起，回落至「10算」以下，昨曾跌0.45%至9.8239。現貨金價曾跌1.5%至每盎斯1,871.8美元。

有分析指，立場向來「鴿派」的聯儲局官員，近日發表「鷹派」言論，帶動資金流進美元。芝加哥聯儲銀行行長、聯邦公開市場委員會輪替委員埃文斯前日表示，若美國國會無法通過有效財政計劃，讓美國失業民眾、美國州政府和地方政府紓困，縱使美國經濟不是徹底陷入衰退，也可能面臨更漫長及更緩慢的經濟復蘇。

Nike績優 股價破頂

本港周三晚上約10時，美股個別發展，道指報27353點，升65點或0.25%，因成份股Nike季績勝預期，去季收入按年減1%至106億美元，但網上銷售按年急增82%，純利按年升一成至15.2億美元。消息刺激Nike股價破頂，一度升見130.38美元。

標普500的權重科技股則下跌，亞馬遜，昨跌1.1%至3,094.34美元，微軟亦跌0.55%至206.29美元。標普500報3313點，跌2點或0.08%；納指亦跌50點，報10913點。