經濟數據｜本港8月出口按年跌幅收窄至2.3%

政府統計處對外商品貿易統計數字顯示，8月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌2.3%和5.7%。市場原預期分別下跌3%及3.9%。

繼7月份錄得3.0%的按年跌幅後，8月份商品整體出口貨值為3,445億元，按年下跌2.3%。同時，繼7月份錄得3.4%的按年跌幅後，8月份商品進口貨值為3,591億元，按年跌5.7%。8月份錄得有形貿易逆差146億元，相等於商品進口貨值的4.1%。

今年首8個月的商品整體出口貨值按年下跌5.8%。同時，商品進口貨值下跌8.1%。今年首8個月錄得有形貿易逆差2,197億元，相等於商品進口貨值的8.3%。

8月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌1.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌19.4%）、新加坡（跌14.6%）、泰國（跌12.5%）和韓國（跌9.1%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦下跌1.4%。另一方面，輸往印度（升12.8%）和越南（升11.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌24.2%）和美國（跌14.9%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌29.3%）、韓國（跌11.8%）、日本（跌6.6%）和內地（跌6.1%）。同時，來自台灣（升20.8%）和越南（升13.6%）的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，環球經濟維持疲弱，八月份商品出口繼續按年溫和下跌。輸往美國和歐盟的出口跌幅隨着當地經濟逐步復蘇而收窄。然而，輸往內地的出口轉為輕微下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。展望未來，在有效疫苗被廣泛應用前，2019冠狀病毒病疫情大流行將繼續是全球經濟前景的主要下行風險。中美關係發展及地緣政治緊張局勢也增添不確定性。因此，香港的商品出口表現在短期內料會繼續受制。政府會密切留意相關發展。

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