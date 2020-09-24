是日必炒｜滙控見「低」未見「底」宜吸納體育用品股（黃德几）

美股昨晚先升後倒跌，重磅科技股近乎全線下跌，納指跌幅超過3%，指數較早前歷史高位，累積跌幅已超過10%，技術上正式進入調整區域。

言猶在耳，筆者上星期在本欄強調，恒指有機會向下回試三月中至七月上升浪，黃金比率回調0.5倍，即23,960點水平。說時遲，那時快，一星期過去大市已失手了這個水平，那麼下一級支持在哪裏呢，技術上當然是黃金比率回條0.618倍，亦即23294點水平。然而，若果這個水平確認失守，下一級將有機會下試22,500點水平。

過去兩星期曾指出，港元匯率即使持續偏強，對整體港股氣氛，未必有太大刺激作用。此外，個別錄得顯著超額認購的新股，上市首日股價差強人意，某程度上亦反映這一輪新股亢奮認購熱潮已告一段落，或許要等到螞蟻集團上市，新股認購氣氛才可望再次熾熱起來。

個別板塊方面，上星期提及的汽車股，其中比亞迪股份（1211），短線呈超買，暫宜觀望。華晨中國（1114）表現亦平平，惟下跌空間有限。然而，表現最驚為天人，定必是完成收購跑車生產商Apollo Automobil的電動車概念股力世紀（860），推介當天開市股價只是0.42元，其後越升越有，當日收市勁升31%，翌日更曾再升近三成，一度高見0.72元，短線升幅完全超越預期，跟隨上述建議讀者，應已把握機會高位沽貨獲利，實在可喜可賀。

中美兩國冷戰式全方位金融外交戰，已進入如火如荼地步，內地商務部上週推出，原意是反制美方的《不可靠實體清單規定》，仍然是只聞樓梯響，但突出了另外一個問題，就是甚囂塵上有機會跌入上述名單的滙豐控股（005），某程度上反映內地政府在華為孟晚舟事件上，早已存在芥蒂，雖然及後滙豐高調支持港版國安法，亦是無補於事。亦由於這個緣故，英美兩國對滙控管理層，早已存在不信任。

此外，美國新聞機構BuzzFeed News和國際調查記者聯合會ICIJ，引述美國財政部機密文件，顯示包括滙控在內的多間全球性銀行，過去多年替客戶轉賬高達2萬億美元不明來歷資金，種種負面因素籠罩下，短期沉底格局仍未改變。筆者過去曾多次強調，由英倫銀行不准許派息開始，中美關係持續緊張，香港成為兩國角力主戰場，滙控亦早已成為磨心，完全是「兩面不是人」，28元「供股價」實在是見「低」未見「底」。

至於短線操作板塊方面，可以留意一下體育用品股，昨日道瓊斯工業平均指數唯一上升股份，再創歷史新高的就是Nike（NKE），估計安踏(2020)和李寧（2331）有望繼續跑贏大市。

筆者持有華晨中國（1114）及力世紀（860）。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

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