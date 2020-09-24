焦點新股｜明源雲認購150手穩獲一手 嘉和首日孖展超購237倍

明源雲（909）公佈招股結果，本港公開發售部份錄得643.25倍超購，一手中籤率10%，認購150手（150,000股）穩獲一手，國際配售部份亦錄得44倍超額認購，乙組頭認購350手（350,000股）獲分發兩手，頂頭槌飛（認購18,711,000股）186張，獲分發43手（43,000股）。

明源雲股份以16.5元定價，集資淨額59.067億元。股份將於明日主板掛牌。

至於在昨日首日招股的嘉和生物（6998），綜合券商數據，首日錄得孖展認購684億元，相當於公開發售部份超購237倍。公司招股價介乎20.3元至24元，集資最多28.8億元，入場費12,121元，公開發售部份將於下周一（28日）中午截止，預計於下月7日掛牌。

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