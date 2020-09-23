涉違網絡安全法︳《華爾街見聞》恢復服務 分析：中國增輿論「火力」反擊美國

去年被中國指違反網絡安全法的內地財經媒體《華爾街見聞》，本周二（22日）公佈已恢復服務，並於網站、應用程式及微博更新財經新聞。

過往提供金融市場資訊及數據並翻譯外媒觀點及報道的《華爾街見聞》，曾被譽為中國最佳財經網站，停止服務一年公司微博仍擁有372萬粉絲，大批網民得知後紛紛留言「終於放出來了」、「歡迎回歸」歡迎公司重投服務，亦有指「關了一年半的小黑屋啊」等。

中國去年多次整治媒體，《雲掌財經》、「金色財經」及「幣世界」等不少財經媒體因而被下架禁聲，中國互聯網信息辦公室去年6月指《華》應用程式存嚴重違反《中國網絡安全法》，即時停止網站及應用程式服務，但未有詳述違法原因，近日《華》指其網站及App恢復服務，本報查看部份財經媒體發現亦已重新投入服務。

「放寬」或為增輿論工具

《華》去年被罰後有傳因「刊登過多時政新聞」，以及報道中美貿易戰相關新聞時略為偏頗於美方，以致讀者的留言大部份亦是崇美貶中；網站重新運作後，改為較多引用的媒體《證券時報》、《新華社》等內媒，專欄及評論文章包括提到歐美爆發新一波疫情等。

中大歷史系兼任教授、中國政治評論專家林和立表示，中美兩國關係從未試過如目前般惡劣，中國現時放寬部份大型財經媒體恢復營運，或基於統一國內聲音、「槍口對外」考慮。

美國擬限制騰訊（700）旗下WeChat、字節跳動旗下TikTok在美業務，林和立認為，現時中國需要有效地凝聚國內媒體力量，加強向中國國民宣傳反擊美國的訊息，以及聚合「國內火力」加強輿論戰批評美國等。

他認為，現時中國經濟疫弱，中國只會繼續強硬路線收緊媒體及資訊審查，未來整治媒體行動只會更嚴格。

獲黎瑞剛入股1億人民幣

《華爾街見聞》最早於2010年11月於紐約成立，創始人吳曉鵬是中國市場化媒體派駐海外的第一個記者，曾常駐紐約華爾街金融中心。

自2013年5月開始運作，早年先後獲得平保（2318）及海通證券（6837）旗下投資基金等機構投資。電視廣播﹙TVB，511﹚非執行董事、「中國梅鐸」黎瑞剛旗下華人文化產業投資基金據報於2016年時投資1億元人民幣。

事實上，中國針對網絡、直播、個人媒體管理的整治繼續進行，至今年8月中，網信辦關閉違法違規賬戶逾90萬個，採取限制措施處置近10萬個賬戶。

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