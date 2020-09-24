異動空間｜撈貨策略三個推演（魏力）

甫入秋季，歐美疫情大反彈，本身仲炒緊復蘇的資金，嗱嗱聲拆倉回流美金避險，天價估值的科技股變提款機，納指20周線（10,400）不容有失，否則將下試2月疫情前浪頂9,800水平。至於美滙指數抽穿近2個月橫行區，向上較大阻力有兩個：一、20周線95.5；二、橫行區底部97。

雖然疫情陰霾不散，但由於疫苗料於未來數月面世，加上全球央行3月以來瘋狂放水托市，市場資金泛濫之下，目前市場主流情緒視之為正常調整，氣氛未見恐慌之餘，逢低吸納之聲更是不絕，以至避險工具如黃金、比特幣等紛紛受美金拖累急插，金價20周線1,855美元為一大防線，如不幸失守將下試1,750水平。Bitcoin正下試10,000美元心理大關。

過去兩日收到的inbox查詢多為撈貨，即管推演一下。

一、疫苗有新進展，研發成功，量產有期，帶動美元回落，舊經濟股帶領大市回升。這種情況下，航空、貴金屬股將較受惠。

二、美國兩黨就新一輪救市方案達成共識，紓緩投資者對經濟前景的憂慮，但經歷多輪派錢後，再派錢對市場的刺激有限，短線反彈後料再尋底，撈貨不宜。

三、疫苗暫時無期，疫情卻不斷擴大，央行無奈再加大量寬力度托市，如納指屆時已作深度回調，或再由科技股（特別是宅經濟股）帶動大市反彈。

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