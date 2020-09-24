物業強拍｜日內連批4強拍申請 涉及估值逾15億

土地供應短缺，發展商繼續強拍市區舊樓重建。土地審裁處最新接獲4宗強拍申請，其中高街120至126號兩座舊樓，涉及同一公司申請強拍，涉及資金高達4.8億元，申請強拍的公司董事，曾經協助新世界(0017)收購不少舊樓項目。

根據強拍申請文件所示，其中兩宗申請為西營盤高街120至126號相連地盤，位處高士台前方，兩宗申請都涉及寶盛國際興業有限公司，涉及公司董事李琪翔，過去曾為新世界收購不少舊樓項目，包括鰂魚涌前吉祥大廈。。其中120至122號地盤現為翠樺樓，樓高12層，樓齡52年，地盤面積約4,967方呎，估值約3.4994億元，申請人已經佔89.58%業權。

而高街124至126號物業，則為樓高8層的商住物業，樓齡54年，地盤面積約2,799方呎，估值約1.2835億元，申請人已經佔87.5%業權。

另外近年積極發展西區舊樓項目的恒地(0012)，其相關人士亦申請西半山羅便臣道88號物業強拍，物業地盤面積達10,361方呎，申請人佔約92%業權，估值逾6.59億元。物業現為9層樓高物業，樓齡59年。申請為公司安勇有限公司，公司董事廖祥源，與恒地高層同名。

另外亦有財團申請中環士丹頓街47至57號地盤強拍，申請人持有91.667%權益，現時估值逾4.068億元。項目地盤面積4,334方呎，現為3幢6層高的商住物業。

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