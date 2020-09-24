退出中國｜WeWork出售中國業務大多數股權 作價15.5億

彭博報道，WeWork正在出售其在中國業務的大多數股權，以削減開支。

WeWork指，中國子公司投資者Trustbridge Partners（摯信資本）已追加投資2億美元（約15.5億元），現在已擁有該公司一半以上的股份。母公司We Co.放棄了營運控制，但將繼續收取年度服務費，以換取使用WeWork品牌和服務。

WeWork於2016年在上海開設中國首個共享辦公室，目前在12個城市設逾百個辦公室，為65,000 名會員提供辦公室空間解決方案。 公司在一份聲明中說，摯信資本合夥人姜躍平被任命為WeWork中國的署理行政總裁。

WeWork香港及台灣區總經理葉秀蘭表示，將致力長期發展WeWork香港和台灣的業務。我們將繼續為會員和合作夥伴提供更多創新的靈活工作空間解決方案。

過去數年，亞洲一直被WeWork視為重要增長來源，並成立合資企業以發展在日本，韓國及中國業務。中國分支機構直接從軟銀，弘毅投資（Hony Capital）和淡馬錫控股等籌集了10億美元。

但去年WeWork在美國上市失敗後，公司一直削減在美國以外的業務，包括關閉旗下私立學校WeGrow。

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