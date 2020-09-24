麥明詩與兄放售「龍床盤」

【本報訊】本港經濟前景欠明朗，名人趁勢減持物業。屯門「龍床盤」菁雋去年7月劈價重推，「十優港姐」麥明詩（圖）及其家人亦捧場，斥620萬元買入三個單位，其中兩個單位持貨僅一年便放售，開價共563萬元；其中麥明詩的醫生兄長麥明山，其中一伙原以265萬元沽出，卻遭買家撻定而見財化水。

麥明山單位曾遭撻定

麥明山持有菁雋兩個高層單位，一個16樓、一個17樓，實用面積同為134方呎。市場消息指，其中17樓單號室，本月原以265萬元（包額外印花稅）售出，呎價19,776元，較一年前買入價215.7萬元漲逾兩成；但最終交易告吹，買家以單位望見發射站為由撻定，除損失5萬元臨時定金外，亦須支付買賣雙方的地產代理佣金，估計合共損失逾10萬元。買家撻定後，麥明山將單位重新放盤，開價調高10萬至275萬元，呎價20,522元。

至於麥明山持有另一個16樓單位，現收租未有放售；該單位去年以7,000元租出，呎租52.2元一度創下屯門新高。麥明山去年購入菁雋兩伙，其中16樓單位需支付樓價15%雙倍印花稅。

麥明詩持有的菁雋9樓雙號室單位，去年斥190.9萬元買入，目前亦於二手市場放售，包「SSD」開價288萬元，較買入價貴近「一球」，加幅五成；按單位實用面積141方呎計算，呎價20,426元。

麥明詩就賣樓事宜回應本報稱，「哥哥想加碼換樓啫，佢為未來打算」。