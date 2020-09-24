東亞擬售壽險業務　估值50億

【本報訊】東亞銀行（023）半年前委託高盛進行業務及資產組合「策略體檢」，期間有證券行報告及英媒，兩度傳聞放售方案可包括中國業務甚至集團「一切皆可出售」，檢討結果昨揭曉，東亞決定啟動出售附屬公司東亞人壽保險。證券界引述與管理層會面消息稱，壽險最新資產淨值為27.5億元，市場指若參考大新人壽放售及目前市況估計，倘東亞以1.8至2倍市賬率出售資產，作價料介乎50億至55億元。

分析謂，實際放售時賬面淨值可能有變，如以年中計賬面值為23億元，但無論如何東亞淨獲利預期僅20多億元；鑑於現時金管局鼓勵銀行多保留儲備抗疫，同意派特別股息機會微，假設不派特別息，出售壽險或有助提升東亞普通股權一級資本充足率約90點子。彭博引述知情人士報道，東亞是次出售料作價5億至6億美元（約39億至47億港元）。

受消息帶動，東亞股價昨微升1.4%至15.88元，不過檢討結果消滅放盤憧憬，券商估計稍後股價或回落至15元以下水平。

證券界昨與東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌電話會議，據悉，管理層表示未來12至18個月，再進行策略檢討「機會不大」，但其他非核心資產仍會研究，因放售涉監管機構審批及因應市況進行，估計會是一個漫長過程。分析員解讀，銀行暫不會研究賣盤，一般產險藍十字或其他投資物業，不排除未來放售。

東亞公佈指，已決定啟動出售東亞人壽流程，並聘請高盛為財顧，去年度壽險保費收入為48億元。未來戰略重點亦包括精簡運作降低成本對收入比率，以及專注財富管理以提高服務費收入。

Elliott表示支持

向被視為東亞挑戰者的對沖基金股東Elliott，對公告表示支持，聯席行政總裁兼投資總監Jonathan Pollock說，期待繼續與東亞對話，跟進有關策略檢討其他重點結論，從而為股東創造價值。

東亞３月初展開檢討時，Elliott已申請暫停對東亞的法律訴訟，對於檢討完畢會否繼續暫停抑或重啟程序，Elliott發言人沒有評論。