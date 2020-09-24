恒大疑爆煲｜大劉全家總動員重槌恒大 股債持倉近400億埋炸彈

網傳恒大集團（3333）向廣東省人民政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提到倘重組未如期完成，或引發一系列系統性風險，請求省政府協調推進重組計劃。

恒大集團近年債台高築，致令其發債成本高企，以高達10厘以上的債息吸引投資者參與，博許家印「打不死」年年派高息。其中「大劉」劉鑾雄及其妻「甘比」陳凱韻絕對是恒大股債的最大捧場客，再加上「細劉」劉鑾鴻透過利福國際（1212）持有恒大債券，劉氏家族權益持有恒大股債的價值或接近400億元。倘若恒大爆煲未能還債，相信損失慘重。

根據華置（127）中期業績，該公司持有8.6億股恒大，而其大股東「甘比」持有華置74.99%股權，加上「甘比」截至18年8月私人持有恒大3.158億股，及後未有減持，恒大股價近期下挫，由7月6日的高位27元以上，跌至今日收市15.22元，令「甘比」於恒大股份的權益投資價值由7月最高262億元跌至146.2億元，不足3個月已縮水逾百億。之前，恒大旗下金碧物業引入戰略投資者融資235億元，其中「甘比」斥5億元認購5.737%股份，成為最大投資者。

恒大年內兩度發行美元優先債，共涉資60億美元，由2022年至2024年到期，票面息率介乎11.5厘至12厘。當時有市場消息指，「甘比」牽頭劉氏家族成員共認購10多億美元債，劉氏家族買入恒大債券作為長線投資，目標以收息為主，認為債券年期較短又相對高息，回報十分理想。

恒大去年1月發行30億美元優先票據，當時消息指「甘比」牽頭連同劉鑾雄家族成員認購接近11億美元（85.8億港元），而「大劉」家族於2018年底亦買入恒大推出的美元債券。以此計算，「大劉」家族曾買入逾27億美元（折合209億港元）的恒大債。

至於華置業績顯示，截至今年6月底，華置共持有5隻由恒大發行的債券，票面息率介乎8.75厘至13.75厘，收購成本約15.49億元，期內雖錄得利息收入8,060萬元，但亦錄得未變現虧損9,080萬元，反映投資恒大債券仍是虧損狀態。

除了「大劉」夫婦以外，「細劉」劉鑾鴻旗下的利福國際於4月上旬斥1.287億美元（約10億港元）於二級市場購入三批恒大（3333）及關連公司發行的票據，總本金金額1.7億美元（約13億港元），各自於2022年至2024年到期，票面息率介乎10.5%至12%。利福於1月底於一級市場獲分配1.5億美元（約11.6億港元）2022年、年息11.5%恒大債。因此，利福持有的恒大債券總本金額近25億港元。劉鑾鴻持有近75%利福股權。

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