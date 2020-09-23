【本報訊】市區新盤爆搶客戰，其士集團及市建局合作的大角嘴新盤傲寓，昨公開首批50伙價錢，成本月第四個開價新盤；單位折實平均呎價20,934元，比上周開價的深水埗海珀均價20,201元貴3.6%，但比鄰近的利奧坊．曦岸5月推出首批均價24,260元平近14%；入場費538.8萬元，部署下周中秋檔期開賣。

傲寓首張價單提供50伙，包括23伙開放式及27伙一房戶，實用面積262至340方呎，定價597萬至797萬元；分120天現金及建期付款，兩者折扣相差4%，最高折扣9.75%，折實價538.8萬至719.3萬元，呎價18,388元至23,199元，折實平均20,934元。以建期計，全數單位平過800萬元，樓花期約14個月。

中秋假期開賣 周末收票

入場單位是2樓D室，實用面積262方呎，折實售價538.8萬元，呎價20,565元；呎價最平單位是3樓E室，實用面積340方呎，折實價625.19萬元，呎價18,388元。

對比項目附近新盤，上周鄰區的德祥（199）深水埗海珀開價，首批50伙折實均價20,201元，傲寓較之略貴3.6%；市傳該盤暫收160票，超額2.2倍。同區計，附近的恒地（012）利奧坊3期曦岸，5月時開價，首批100伙折實均價24,260元，4個月間大角嘴新盤平14%；2期凱岸2018年推出，均價23,912元，亦較之平12%。

其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，項目定價參考同區一二手樓盤，比同區市價有一成折讓，預計未來加推會有加價空間。項目今起開放示範單位，周末收票，部署中秋檔期開賣。

新盤氣氛好轉，太古地產（1972）計劃最快10月推售星街8號「Eight Star Street」住宅項目，涉及37伙。

太地快推星街8號 涉37伙

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，集團旗下星街8號提供37伙，戶型由一房至三房戶，標準戶實用面積430至約910方呎；另有兩伙頂層複式戶，實用980方呎及1,200方呎，其中一個設有私人天台。杜續指，項目最快10月推出市場，目前正進行上蓋工程，預料2022年落成；若項目於10月推售，樓花期長約14個月。

除上述星街項目，杜偉業指，集團集中發展與嘉里、信置合作的港鐵（066）黃竹坑站第四期項目，涉及800伙；以及柴灣重建商住項目。集團正就項目與當局商討補地價事宜，料涉約700至800伙。他表示，集團對經濟前景有信心，加上本港住屋需求大，相信未來樓市將平穩發展。