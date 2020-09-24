恒大疑爆煲｜首次披露於各大銀行欠債 民行借款餘額293億元最多（附互動圖片）

【新增專家意見】恒大集團（3333）向廣東省人民政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，報告首次對外披露集團於各大銀行欠債。截至6月30日，恆大集團借款餘額2323億元（人民幣．下同），其中境內銀行類金融機構171家。借款餘額最高十位為民生銀行（293億元）、農業銀行（242億元）、浙商銀行（113億元）、光大銀行（105億元）、工商銀行（103億元）、中信銀行（94億元）、浦發銀行（92億元）、興業銀行（81億元）、江西銀行（77億元）及盛京銀行（70億元）。

至於涉及的非銀行類金融機構121家，借款餘額3684億元，主要為光大信託（278億元）、山東信託（176 億元）、外經貿信託（167億元）、中航信託（133億元）、中信信託（126億元）等。涉及境內公司債券496億元，境外債券1852億元。

另外，恒大目前上下游合作企業達8,441家、擁有792個項目，若公司陷入危機將直接影響331萬人就業情況，並導致61.7萬套商品房面臨工程爛尾的風險；又指令深深房的中小股東因停牌4年而利益受到巨大損害，引發對交易各方、監管部門的法律訴訟或維權行為。

根據恒大中期業績報告，未來一年內要還款的債務達3,721億元人民幣，每月要還310億元人民幣，今年首三個月合約銷售金額約達1,473.7億元人民幣，以22%毛利率計，每月毛利108億元人民幣，理論上每月需要耗用201億元人民幣現金儲備以作還債，恒大持有1,501億元人民幣現金，需要13個月還清，惟負債是一年內還款，即今年銷售要再增加才能抵銷還款壓力。

分析：字面「求情」，實際「威脅」

獨立股評人股領袖表示，恒大（3333）8355億元巨額債務屬市場預料之外，估計部份或涉及表外融資，早前漏夜七折賣樓已顯示其極為缺乏現金流，現在所謂「求情」，實際上可以理解為「威脅」，「等同騎劫中國政府，唔畀重組，就拉隊走人」。

股領袖續提到，即使中國政府肯開綠燈批准重組，恒大債務問題亦不會一時三刻得以解決，「債務問題只係無之前咁嚴重」，不建議撈底博反彈，系內公司亦不宜沾手，稱恒大汽車（708）先前改名，轉營電動車生意，又下調入場門檻，「似cap水散貨局，準備插水先兆」。

他又提醒，散戶要特別留意以廣東省作為基地的內房企業，如合景泰富（1813）、中國奧園（3883）等會否同樣深陷債務危機，受市場氣氛所拖累，不建議現階段沾手內房股。

訊匯證券行政總裁沈振盈指出，現時未知求情結果，投資者只能自行評估決定是否投資，惟他強調「不嬲睇盤數都知唔掂得恒大及系內公司」。

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