港朝換代｜超市「回水」 林鄭明益中資 打壓英資港資（大灣區國舅爺）

兩大連鎖超市品牌惠康和百佳，無緣無故被政府針對，「被推出」折扣優惠，本來政府以為巧計安天下，卻被聰明的商界巧妙地把公帑變相成品牌宣傳，讓政府得不到半點掌聲，賠了夫人，回頭看，政府下場自招，選擇性「執法」，蠢得既摧毀自由市場的價值，難怪無人讚賞，盡顯墜落。

政權近月再次仗勢凌人，在8月份政府公佈的第二期「保就業」，突然劍指惠康、百佳，要求這兩間超市伸手拿補貼後需向客戶提供折扣，對中資如華潤則刻意縱容，令業界相當不滿，這種做法逼虎跳牆，讓人看不過眼。

而惠康和百佳的「保就業」計劃第二期申請，涉及工資補貼分別1.8億元和1.6億元，承諾受薪僱員人數分別為10,149人和8,215人，按50%回饋金額要求計算，兩間超市就要「嘔」約9,000萬和約8,000萬元，做回饋。

就金額和比例而言，惠康的回饋比較有誠意，合共斥資1.2億元，做得比政府要求更高，而且方案不單止照顧基層，更承諾未來6個月超過300款日常貨品價格不變，讓全港受惠。另也向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，及捐500萬元等值yuu積分幫助弱勢社群，趁機吸客做會員，做法聰明且公道。

至於百佳做法也巧妙，沒有一口氣過把所有細節公佈，變相把政府庫房儲備，變成百佳一次又一次的宣傳費。先在首日公佈派發超過4,000萬元現金食物劵，做好第一輪宣傳；翌日又語帶相關地推出「誠心賞你」大抽奬（用了李嘉誠的「誠」），總值3,200萬元，兩項措施總金額7,200萬元，與要求的回饋方案的8,100萬元。換句話說，百佳仍有900萬元空間去繼續「宣傳」。

而更值得一提的是，政府在惠康和百佳之間，似乎刻意undermine英資，明明人家表明是回饋1.2億元，政府新聞稿卻寫惠康的回饋只有1億元，偷偷計少2,000萬，令人費解。

今次政府厚此薄彼，惹來全城反感，而針對惠康和百佳的原因，根本解不通，羅致光曾經「解釋」過，百佳及惠康的分店最多，生意額在疫情中不跌反升，認為兩間企業回饋社會。可惜他卻沒提到的是，華潤萬家拿2,155萬、華潤堂拿1,175萬、華潤五豐拿838萬，肆無忌憚地明益中資，打壓英資、港資。

大灣區國舅爺

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