滙控積弱　醫學會研換馬

【本報訊】滙控（005）昨日早段再挫逾4%，低見27.5元，首次跌穿28元「世紀供股價」。惟該股尾市倒升0.2%，收報28.75元，帶動恒指喘穩。滙控年初至今受肺炎疫情及政治因素夾擊，股價已累跌逾53%。

作為長情股東的香港醫學會亦難再留戀。醫學會義務司庫楊協和接受本報訪問時坦言，對滙控表現「好失望、好傷心」，醫學會過去以保守及穩定投資為主，今年滙控停派息令學會面對股價、股息雙失，故下月初將開會討論改變投資策略，或換馬至其他派息、股價穩定的股份。

香港醫學會早於90年代之前購入滙控，過去每年收息80萬元。根據滙控2017年名冊，香港醫學會持有20萬股滙控，以現價28.75元計，該批股份市值縮至約575萬元。

花旗估計，香港銀行股在未來數周或因政治風險令股價受壓；滙控在最壞情況下，可能被迫撤出其在中國的投資，例如對交行（3328）的投資。滙控相關股亦見沽壓，恒生（011） 跌1.5%，報114元；交行跌2.6%，以全日最低位3.72元收市。

港股微升 北水力吸科技股

港股成交縮至不足千億元，恒指收報23742點，升25點；國指收報9558點，跌18點；成交984億元。北水重新流入港股，全日淨流入17億元，並力吸科技股。美團（3690）及騰訊（700）各有4.1億元及2.4億元淨入，股價分別升3.1%及0.5%。小米（1810）創辦人雷軍在社交平台表示，小米電視大師至尊紀念版將於下周一（28日）登場；股價升2%，報20.85元。

連日獲北水支持的農夫山泉（9633）再升7.1%，報39.3元，創收市新高；相對上市價21.5元累升82.79%。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，農夫山泉的熱炒或維持多兩、三日，料升至40、42元水平便開始散水。