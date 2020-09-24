名人入市｜六福家族5個月斥近7,000萬連購三豪宅

儘管近日疫情緩和，惟經濟未見復蘇迹象，不少業主減價沽貨，有投資者則疫市尋寶。六福集團（590）黃氏家族近5個月斥近7,000萬元入市，其中最新再購入大埔溋玥．天賦海灣一單位。

市場消息指，大埔溋玥．天賦海灣11座高層A室，屬實用1,167方呎，採用3房1套間隔，最新透過公司轉讓形式，以約1,500萬元早手，呎價12,853元。資料顯示，單位由升雄有限公司於2012年以1,265萬元購入，公司董事已更新為黃浩龍、黃蘭詩及張雅玲，料屬六福黃氏家族成員。原業主持貨8年，賬面獲利235萬元或18%。

事實上，上述家族成員早前於疫情下已先後「買磚頭」。其中黃蘭詩早於今年5月，斥3,000萬元購入大埔比華利山別墅湖景道單號屋連雙車位，實用2,617方呎，呎價11,464元，據了解，單位由歌手謝安琪一家租住多年，料現時月租約6至6.5萬元，租金回報約2.6厘。原業主2012年以高價3,600萬元購入，當時賬面蝕600萬元，連同各項雜費，料實蝕約820萬元，單位8年貶值近23%。

此外，黃浩龍其後於6月則斥2,453萬元，購入馬鞍山星漣海3C座低層A室，實用1,672方呎，屬4房3套間隔，呎價14,671元。換言之，黃氏家族近5個月合共斥約6,953萬元入市。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！