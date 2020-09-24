官方數據看不到｜中國褐色書：中國內陸陷衰退 僅沿海省份表現好

世界各國受疫情拖累，經濟大受影響，據《中國褐色書》（China Beige Book）報告，中國第三季度的經濟反彈仍然不均衡，僅較富裕的沿海省份表現良好，但較貧窮的內陸地區，則陷入衰退，與未顯現出衰退的官方數據有所不同。

據褐皮書的季度報告，觀察北京、上海和廣東附近地區的大公司，反映出官方數據所示的經濟增長。但內陸則處於衰退中，產值和國內訂單均出現下降。該報告與官方製造業反彈數據脗合，自第一季度下滑後，製造業從4月份開始有所改善，零售業也有好轉，惟服務業企業第三季度的收入僅「略微」好於前一季度。

在信貸方面，中國貧富地區分化亦明顯。在廣東、上海及北京一帶，超過30%公司獲得了資金，是其他地區的兩到三倍，但第三季度未見預期中信貸需求報復式爆發，所有規模的企業，每個關鍵部門的貸款均告下降。

該報告透過3,304次訪談，及採訪160名銀行信貸員及分支機構經理而完成。

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