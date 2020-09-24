智取大市｜外強中乾民企救國（晉佳）

自從2018年開始，恒指形成浪比浪低嘅形態，以中長線走勢睇，最新呢個跌浪有可能跌破21,139點嘅低位，要情況比3月好？形成長短腳見底訊號？牌面睇機會相對細。喺新經濟股轉弱、舊經濟股free-fall之下，兼且跌市低成交，足以反映恒指23,300點承接力不足，要再出現顯著跌幅先至能夠吸引資金進場大手撈低，事實上22,000點都未知夠唔夠吸引。

最新《中國褐色書》講到，中國除咗四大一線城市之外，其他地區復蘇進度緩慢，似乎更加凸顯中國經濟外強中乾嘅問題。舊經濟企業收入盈利喺疫情過後唔能夠快速反彈，推動唔到實體經濟表現，企業就唔能夠有資金回籠盡快減債，所有齒輪唔能夠正常運轉，形成惡性循環，壞賬上升始終又係由內銀買單。習近平推動民企統戰，某程度上係要求已經賺到盤滿砵滿嘅阿里、騰訊，係時候出嚟均富一下。

《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》裏面提到：「引導民營經濟人士增強自律意識，築牢思想道德防線，嚴格規範自身言行，培養健康生活情趣，塑造良好公眾形象。完善聯誼交友、談心交流制度，廣交深交摯友諍友」連私生活都要管？反映未來要對民營經濟人士揸得有幾緊了，一切嘅嘢亦開始喺股市反映出嚟。

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