經濟客飯｜《天能》與時間經濟學（曾國平）

見香港的朋友為新戲《天能》興高采烈，為趁熱鬧，我就走進大半年沒去過的戲院了。也許是中午時間，又或疫情下美國人不敢睇戲，戲院空無一人，結果由我包場！

入場前有心理準備，知道此電影複雜無比，打定輸數，觀賞時反而心情輕鬆。不知道自己懂不懂，只知道有些時間又順流又逆流的畫面很精彩，更神奇的是我明明看得一塌糊塗，兩個多小時竟然不覺沉悶，可見此電影並不簡單。更成功的，莫過於電影製造了無窮盡的話題。從自我感覺良好地認為非常易懂，到覺得每一幕每一句對白都有神秘意義，從不滿導演只在故作高深扮大師，到以科普角度拆解劇情啟蒙世人，各持己見，寫很多很多字，噴很多很多口水，再入場看第二三四次，口碑像病毒一樣擴散開去，這套製作費不菲的電影應該不愁回本了。

電影背後真真假假的科學有待高人解說，我只想起其實經濟學入面許多概念都與時間有關。最基本的是人類今日唔知聽日事，於是有時間偏好，肯付出更高價錢早買早享受，在時間上作出替代。無論是種樹還是起樓，資產有價值皆因將來有回報，而有時候價值要打折扣，就是因為隨着時間流逝出現折舊要保養。理性或不理性的預期，也是源於你不知道將來會發生什麼事。

若果時間可以像電影中一樣反轉方向，利率和其他價格會出現什麼變化？有趣的理論問題，但應該不是受歡迎的電影題材…

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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