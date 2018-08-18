【本報訊】螞蟻集團的上市計劃再進一步，市傳螞蟻今日闖關尋求通過港交所（388）上市聆訊，彭博則報道，螞蟻在港集資額最新預計為175億美元（約1,356億港元），意味香港與內地的集資額可能一樣，而非之前所傳的內地佔多；報道又指螞蟻對在港招股充滿信心，無意在港招股時引入基礎投資者。

螞蟻集團擬採用「A+H」形式，在香港及內地同步上市，早前市傳合共集資350億美元，並讓內地投資者認購較多股份，惟彭博報道意味這個分配策略有變。該報道引述消息人士指出，香港集資部份會達175億美元，加上螞蟻集團一方評估投資者興趣後，認為香港需求強勁，即使沒有基礎投資者，香港部份的IPO仍能完成，反而希望邀請原定作香港IPO的基礎投資者，轉到上海IPO參與，以舒緩當地市場的股價波動。

上海方面，擬在上交所科創板上市的螞蟻，申請已完成四個環節。上交所網站顯示，其最新狀態為「提交註冊」，只餘下「註冊結果」一關，外界預期，螞蟻完成註冊後，便可以在內地開始公開招股程序。

五內地基金參與滬IPO

螞蟻的上市資料顯示，內地有5隻基金已與它簽署戰略投資者認股協議，參與其上海的IPO。這5隻基金分別為來自華夏、易方達、鵬華、滙添富及中歐，單隻規模上限為120億元人民幣，俱剛獲內地監管機構批准放行，明日起發售。這些基金已表明，會把其一成資金認購螞蟻IPO，且每個基金賬戶單筆最低認購額為1元人民幣。據報招商、南方和嘉實亦會設同類基金，成為螞蟻IPO的戰略投資者，換言之，螞蟻的戰略投資者達8個。然而，港人目前未有認購有關基金的正式渠道。

按傳聞的350億美元總集資額計，相當於2,712.5億港元，可超越沙地阿美去年上市時的紀錄，成為全球史上最大集資規模的IPO案例。彭博報道指出，集資額是基於2,500億美元（約19,375億港元）上市市值釐定。

首三季收入增長近四成

螞蟻在前晚向上交所更新招股文件，顯示管理層預期集團今年首三季的收入介乎1,145至1,175億人民幣，不僅按年增長38%至42%，且貼近集團在2019年度的全年收入，預期毛利則達668至690億人民幣。螞蟻集團上半年收入為725.28億人民幣，故可推算第三季收入介乎420至450億人民幣。

螞蟻旗下支付寶數據披露，指澳門自8月12日恢復向珠海遊客開放後，包括內地支付寶AlipayHK及支付寶澳門在內的數字消費交易宗數至昨日大增八成，交易金額升1.35倍。