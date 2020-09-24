【曾淵滄專欄】特朗普的可怕（曾淵滄）

本月初，科技股出現小股災，當時，我寫了一篇文章，指出我從社交網站上發現，不少小股民感到興奮多於恐慌，因此我感到擔心，擔心科技股的小股災不會很快結束，想趁低價入場的小股民很可能成為大鱷的對象。

現在，中美科技戰越打越烈，中國制訂《不可靠實體清單》，估計主要的反制對象也是美國及其他參與封殺中國科技企業的科技企業，也因此，美國科技股的小股災至今仍未結束，繼續尋底，撈底者一個個放棄了。香港已有人公開建議「一股不留」。

另一個打擊股民信心的事是，美國大選日期越來越近，特朗普選情落後，開始講出一些令投資者很擔心的話，比方說，特朗普說他可以簽署總統行政命令不准「身體不健康」的拜登參選總統，特朗普說不保證一旦敗選一定會和平移交權力……。

不要以為特朗普開玩笑，特朗普從來不開玩笑，這些話是他的極限施壓策略的一部份。兩年前，特朗普說可以向所有、百分百的中國產品加徵關稅，你信不信？當時我曾經撰文說不可能，因為那麼做，受害最深的是美國消費者，即一般美國選民。不過，我的推論無法阻止、改變當時市場的恐慌。也就是說，特朗普當時的極限施壓策略是有效的。

目前的投資者，就是站在不敢完全不相信特朗普講話的前提之下決定減持、套利求售、鎖定利潤，更有人乘機反手造淡、大手沽空，偶爾的反彈，只是沽空者獲利平倉罷了。

現在，我們只能耐心地等待日子一天天過去，靜觀美國大選的發展，同時做好心理準備隨時會出現黑天鵝，及其他顏色的天鵝，同時灰犀牛也在不遠之外。

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