倒錢落海｜Downtown 38一房撻大定 輸定金88萬

經濟前景陰霾密佈，一手樓市持續錄買家撻定。新地(016)與市建局發展的馬頭角單幢樓Downtown 38，新近錄撻定個案，買家料輸約88萬元定金。

位於北帝街38號 Downtown 38，按一手住宅銷售紀錄顯示，項目10樓K室，實用面積302方呎，屬1房單位，買家原於去年1月26日，以586.55萬元購入並簽定臨時買賣合約，實用呎價19,422元。買家去年2月1日簽定買賣合約，本月22日宣佈取消交易，即買家撻大定，料輸約88萬元定金。

沙田九肚山富豪．山峯周日推8伙單位招標

近日疫情逐漸回穩，發展商加快推售新盤貨尾。其中百利保（617）與富豪酒店（078）合作發展的沙田九肚山富豪．山峯，最新上載新銷售安排，推出8伙單位進行招標。單位分佈於第7座5至8樓，實用介乎1623至1625方呎，屬4房間隔，本周日（27日）起招標，並於本月30日截標。

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