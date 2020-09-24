恒大疑爆煲．拆局｜「大到不能倒」 抑或被「鬥地主」（股榮）

2009年對滙豐（005）及恒大（3333），都是具有特殊意義的年份。滙豐海嘯後跌至33蚊、青姐落淚、世紀供股，然後力挽狂瀾於既倒。另一邊廂，於2008年前大舉買地的許家印，恒大地產08年上市臨門一腳撻Q，當時資金缺口近150億元的恒大，經過一年時間「搵朋友」，終於在09年11月成功在港IPO，避過破產收場，上市首日升34%，令許家印以近500億身家，晉身中國首富。

由08年擱置上市至09年群星齊捧場認購，中間有段小插曲。擱置上市後，恒大資金鏈出現危機，許家印向當時萬科王石等大佬求助，卻被無視，結果在楊受成牽線下，搭上新世界創辦人鄭裕彤。

鄭裕彤生前最愛鋤大D，與城中相熟富豪組成「鋤D會」，固定牌友包括鄭家純（不是台灣那位），以及華置劉鑾雄，「重慶李嘉誠」張松橋，以及後來的許家印。

要取得彤叔的信任並非簡單的事，恒大暫停IPO的一年，據說許家印每周都要和彤叔吃一次飯，然後直落打牌。許家印廣東話不流利，鄭裕彤又不會說普通話，兩人語言不通，但在牌桌上卻毫無障礙，幾個人牌癮大的時候甚至會玩到深夜。早年港產電影《竊聽風雲2》，講述一班金融界呼風喚雨人士熱衷「鬥地主」，由此成立了「地主會」，電影裡的「地主會」，就是現實版「鋤D會」的原型，電影裡曾江飾演的「地主會」老大，叫做「同叔」。

獲彤叔信任，許家印成為「鋤D會」鐵腳，亦造就09年鄭裕彤認購數億美元入股恒大，當年10月份，在大D會的助力下，恒大在香港舉行上市推介會，鄭裕彤、劉鑾雄、張松橋、楊受成以及何柱國，悉數到場，風頭一時無兩，成就本港IPO史上，最富貴IPO基石投資者(cornerstone investor)，往後各大IPO都未曾見到如此「陣容」。

「鋤D會」鐵腳，及後亦成為許家印的「好朋友」，當中與大劉交手最頻，包括買賣物業及入股買債。而「鋤D會」成員在內地放售資產，接盤人很多時均為許家印，單是2015年，許家印與「鋤D會」之間的資金流轉就超過500億元。

姑勿論今日恒大流出文件屬真屬假，恒大總負債實情逼近2萬億元，總借款達8,355億元實是真的。多年來，恒大市值、銷售一直是內房龍頭，奈何染藍冇份，旗下債券一直是垃圾級別，息率動輒逾十厘。很多中港投資者，投資恒大只是基於相信恒大大到不能倒（too big to fail），認為中共維穩之下，不會容許龍頭企業破產、爆煲、倒閉，尤其是規模極大、且在地產業中具有關鍵性重要地位的恒大。

內地房地產市場，實情已非恒大獨大話事，千億市值級數國企、民企內房超過十間，就算恒大「既倒」，總會有其他房企樂於「食埋個餅」，只要有地、有押扺資產，金融系統性有風險，但可控。

恒大昔日靠「鋤D會」起死回生，今日要解決當前危機，已變成政治問題。中央今年嚴控內房融資，設立俗稱的「三道紅線」，即房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；房企的淨負債率不得大於100%；房企的「現金短債比」小於1。總負債直逼2萬億的恒大，其資產負債率、淨負債率及現金短債比分別為82%、199%及0.4倍，完全觸及「三道紅線」。中央會否「破例」向恒大開綠燈，抑或執正嚟做，似乎已非一人所控制。誠如風光一時的萬達，可以由天堂跌落凡間，王健林首富地位亦成過眼雲煙。

fb小編因為早前被廣告洗腦，所以二創了這句，值得作為結尾。

「恒債，恒久遠，債天下。」

股榮

http://fb.com/stockwing1

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