美股三件事｜救濟遜預期 標指年內升幅全蒸發 科技股FAANG靠穩

截至21:50

美股三大指數低開後有支持，標普500指數反覆，最新報3233點，跌2點，回到2019年年底水平。

另外科技股低位有支持，重磅科技股FAANG及微軟全數轉升，蘋果反彈1.6%至108美元，帶領納指由跌轉升，最新升不足0.1%，報10,639點。

1.下一站100天線

隔晚美股全程捱沽，三大指數以全日低位收市，標指收報3236點，回到7月中水平，同時逼近100天線的3197點。

而周四盤前美期繼續弱勢，納指100期貨繼跌近1%，標指期貨及道指期貨再跌0.3%。

重磅科技股FAANG及微軟，盤前全線下跌，跌幅介乎1%至1.9%。

截至20:30

2.救濟金數據

反映上周的最新首次申領失業救濟金數字為870,000（上周︰840,000），較預期的850,000高，持續申領救濟金人數為1230萬。

3.電動車難兄難弟

電動車Tesla（TSLA）及Nikola(NKLA)繼續成拋售對象，Tesla股價在電池日後面對現實，盤前再跌3%至370美元水平。

另外Nikola因為早前被指誤導投資者受查，據報與合作伙伴的協議停滯不前，包括BP石油公司，盤前再挫一成至19美元水平。

個股消息︰

Penn National Gaming（Penn）︰按月升24%的熱炒賭博Penn高位配140萬股，股價盤前跌9%

FedEx（FDX）︰FedEx獲Stifel買入評級，目標價由175美元提高至281美元，潛在升幅大約16%

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