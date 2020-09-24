雪佛龍封殺WeChat　促員工手機刪除

【本報訊】彭博昨報道，美國能源企業雪佛龍（Chevron）要求全球員工，於工作使用的智能手機刪除WeChat，成為首間美國企業遵從特朗普政府封殺WeChat與微信的禁令。

該報道取得雪佛龍向全體員工發出電郵，指WeChat是「不合規的應用程式」，要求全體員工，須於9月27日或之前，刪除他們工作使用智能手機的WeChat，否則接入到雪佛龍網絡的權限將被刪除。雪佛龍於該封電郵還詳細列出，每位員工工作期間使用的智能手機作業系統和型號。雪佛龍發言人拒絕置評，騰訊發言人也沒有回應彭博查詢。

內地制定黑名單現分歧

中美科技戰越趨激烈，美國商務部以國家安全風險為由，自周日（20日）起禁止美國個人或企業，下載WeChat與TikTok等應用程式。不過，加州聯邦法院早前頒佈臨時禁制令，阻止WeChat禁令生效，商務部表明會挑戰裁決。

《華爾街日報》日前報道，中央領導層對制定美國公司黑名單的問題出現意見分歧，部份中央領導認為，北京應留待美國總統大選後才公佈黑名單。惟該報道引述消息人士亦指，專責外商投資貿易的國務院副總理胡春華，最近數周率領一個跨部門小組，冀加快中國向美國制定「不可靠實體」名單的工作。

分析指，北京政府於中美科技戰保持克制，因為不只影響美國，也影響中國自身經濟。倘若中國把蘋果公司列入黑名單，不只影響蘋果公司在內地生產和供應鏈，亦使內地民眾生計不保。