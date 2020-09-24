雷軍系｜金山雲將ADS發售價定於31美元

銷售文件披露，由金山軟件（3888）分拆在美國上市的金山雲，將其美國存託憑證（ADS）定價為每股31美元，較美股昨日收市32.29美元折讓4%。

公司計劃集資5.084億美元，較目標規模6.53億美元有所縮減；交易包括800萬股新ADS和840萬股舊ADS； 而推出時最初計劃售出800萬股新ADS和970萬股舊ADS，集資所得將用於升級及擴展基建及進一步投資科技及產品研發。

金山軟件去年12月提出分拆金山雲，認為分拆亦可更好地反映金山雲價值，提高其營運及財務方面的透明度，藉此投資者能夠清楚分開集團的表現及潛力。金山雲於今年5月上市，首日曾急升40%。現時金山雲市值約545.6億港元，較金山軟件518.2億港元高。

金山雲第二季度收入為15.35億元人民幣，按年增64.1%，淨虧損爲4.2億元；調整後毛利率5.5%，為連續四個季度正盈利。

金山軟件現報37.75元，跌3.7%。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！