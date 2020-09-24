中國嚴打｜傳澳門賭業爆逾百億走資潮 洗米華太陽城否認限提款

中國擬嚴打境外博彩，外媒報道，澳門賭業出現走資潮，規模或數以十億美元計，更指太陽城集團（1383）限制提款，但遭否認。同一時間，濠賭股近日股價接連下滑，一蹶不振。

早前中國將用於賭博的跨境資金流動列為國家安全風險，《路透》引述澳門賭場高層指出，賭客擔心中國增強打擊境外博彩，7月起出現前所未有的提款潮，導致澳門貴賓廳現金緊張，威脅澳門經濟複蘇。有賭場高層透露，「現在不是說幾百萬，而是幾十億」，儘管銀行有足夠現金，「但隨着大家的提款，這會是個問題。」另一些賭場高層則透露，被提取的金額達數十億港幣。

報道指，有數百名賭客嘗試從太陽城提款，太陽城隨後限制提款額度，引起賭客恐慌，並從所有賭場中提款。大陽城向澳門媒體否認相關說法，指集團賭廳業務財務穩健，無拒絕客戶提款，僅為配合新的賭業政策，規定提取籌碼及轉賬，必須由賬戶本人或正式授權人士作出。

該社嘗試向金沙（1928）、永利澳門（1128）、美高梅（2282）、銀娛（27）、澳博（880）和新濠（200）查詢，但全部賭場均拒絕回應。

濠賭股近日表現疲弱，上周至今普遍錄逾一成跌幅，其中，銀娛股價錄得七連陰，累積跌12.7%，今跌1.6%，報52.5元。金沙由上周高位35元跌至目前近30元，今跌2.1%，報30.25元。美高梅、澳博和新濠均由本月中旬高位，回落15%至17%左右。至於太陽城（1383）股價今早下跌2.7%，報0.71元。

太陽城近年連番被針對

周焯華（綽號洗米華）旗下的太陽城近年不斷被負面消息纏繞。今年7月，近日內地微信等網上社交平台忽然流傳多條對太陽城集團不利的消息，提到「冼米華逃到泰國，找人以書面向阿爺交代受美國中情局CIA威脅，協助台灣蔡英文資金冼錢，轉入香港黑社會新義安團伙，支持將遊行提升為黑暴...。」及後周焯華急發澄清，指「有迹象顯示近日內地公安機關正進行一個反罪惡行動，規模是全國性的，跟謠言中所說的『針對太陽城』完全不符，對於造謠者及散播者，予以強烈譴責！」

至於去年7月，《新華社》旗下的《經濟參考報》記者放蛇直擊周焯華（綽號洗米華）的澳門娛樂場貴賓廳，踢爆周焯華控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網絡賭博平台於中國內地運作方式，並指其每年透過太陽城網絡賭博平台，經過地下錢莊將數百億人民幣盈利滙出境外，並涉及傳銷推薦朋友加入賭博的推廣方式，炮製一年賭收逾萬億的網上賭博集團。及後太陽城指並無經營任何網絡博彩業務，並強調在澳門及各國地區賭場均持有合法牌照

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