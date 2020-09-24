會師中環｜滙豐終極死因是用完即棄（神仙丁）

滙豐銀行跌穿世紀供股價28元，相信除了傷透一眾小股東的心外，亦令無數香港人感到十分唏噓，畢竟滙豐自1865年創業以來就是香港標誌性的銀行，與香港可說是共過富貴患難。大貓銀行淪落至始，主因自然是「食兩家茶禮」，以往滙豐因香港是中國資金進出口，成為「超級中介人」的其中一員，可謂左右逢源；但近年國際形勢劇變，這種身份反成負累：配合歐美拘捕孟晚周，得罪中國；配合中國國安法，得罪歐美。結果左右逢源變成左右為難，舉步維艱。

不過，我相信除此之外，大貓的終極死因還是「用完即棄」，而這亦是中國歷史的傳統：過橋抽板、鳥盡弓藏、兔死狗烹，有大量事成之後功臣被棄的故事。不講滙豐，只看李嘉誠就知這種傳統做法從沒有消失。超人多年來都不知捐了多少錢、投資了多少資金返大陸，對大陸經濟發展貢獻巨大，現在又不是被批鬥成賣國商人？如果超人不是一早睇穿其本質、及早撤資，現在又只會是另一間滙豐。

所以以故知今，就算滙豐一開始就向中國靠攏，我相信到最後亦是同一個結局。始終滙豐不是根正苗紅，再親都親不過中國四大行，而且四大銀行亦已養到牛高馬大，滙豐的利用價值就更見低落，那為何還要保留？為何不直接讓中資銀行繼承其市場？滙豐的命運早已寫好，大貓註定被中資打擊，被人收購相信已是最好下場，而企錯邊只是令其早死一點罷了。

神仙丁

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