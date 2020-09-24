美元崩潰｜羅奇：美元將慘無人道 明年底前崩盤

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇接受CNBC訪問時警告，明年美元走勢將會慘無人道。

羅奇預期美國進入雙底衰退的機會增加至超過50%，並指美元崩盤似乎是一個瘋狂的想法，但目前看起來似乎不是太瘋狂。

羅奇表示，有數據確認儲蓄及經常賬出現更劇劇性的走勢，第二季國際賬目失衡情況趨向嚴重，淨國民儲蓄率於第二季亦錄得紀錄最大跌幅，為環球金融危機以來首次。缺乏儲蓄但希望出增長，美國推動經常賬赤字來支撐，這種情況通常會將美元推低。

羅奇於今年6月曾預期美元將下跌35%，當時美滙大約96水平，於6月訪問時他預計將於未來兩年發生，現時他將美元急跌35%的預測時間推前至2021年底。目前美滙指數跌至大約94水平。

羅奇近年偏向看淡環球形勢，於去年3月時，他曾表示，看不到中美貿易談判會有突破，預言股市將會大跌。

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