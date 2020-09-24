恒大疑爆煲｜恒大攻港5年豪擲逾300億搶地 兩大住宅項目未能回本

恒大最早2015年起，以天價125億元向華置(0127)收購美國萬通大廈，並更名恒大中心，雖然並未正式進駐本港樓市，但出手豪氣已經即時引起市場注目。然而正式進駐本港住宅市場，則為2018年以買殼形式，豪擲65億元，進駐恒地(0012)旗下以36.3億元投得屯門管翠路住宅用地的福彩發展有限公司。當時市場估計投資額過百億元，最終成為去年開售的恒大．珺瓏灣，住宅樓面面積近80萬方呎。

兩次出手，涉及金額已經超過二百多億元，但只不過是恒大高地價投地的開端。同樣2018年，恒大故技重施，再以買殼方式，接手新世界長沙灣東京街改劃完成的住宅地。前身為懷德工業大廈，由新世界於2013年以6.5億元接手，並於2017年申請改劃為住宅用地獲批，補地價高達11.23億元，住宅樓面面積有19.4萬方呎。以恒大高價接手買地的風格，應該都遠超新世界前期投入的近18億元。

不過恒大最新大筆投入為以47.05億元，再向恒地買入元朗和生圍地皮，總樓面面積約89.3萬方呎。而且恒地去年售出和生圍項目後，已經代新買家再向城規會提交修改方案，維持原有0.4倍地積比率，興建洋房數目由400幢減少至268幢，項目包括一座近20萬平方呎，提供8間房間的超巨型洋房，預料將成史上最大洋房。恒大四宗在港涉及的物業買賣，已經有約300億元投入，而且尚未計算每個發展項目的建築成本等投資額。

此外，恒大主席許家印，亦早於2009年，高價買如新世界半山布力徑10號C屋，當時市傳以4億元買入單位，樓面面積達4,800方呎，每呎近六萬七千元，創下當時山頂洋房的最高呎價紀錄。

雖然恒大在香港的每個項目投資鉅大，但表現未必如其理想。以恒大．珺瓏灣為例，去年11月至今，1期項目共有754伙，銷售近10個月僅售出534伙，以項目普遍折實300至600萬元計，就算全部售出600萬元以上，都只套現32億元；而2期總數1,228伙單位，自今年3月開售至今半年，僅售出520伙單位，更早於3月時未開賣先減價3%，同樣就算全部成交單位都高達600萬元成交，都僅套現31.2億元。一二期項目套現金額僅63.2億元，連填補65億元買殼成本都未能做到。

至於向新世界買入的長沙灣東京街項目，即年初開售的恒大．睿峰，新世界投地改劃的成本已經達17.73億元，惟恒大年初開售價格幅度為800至1,000萬元，至今僅售出166伙單位，就算全數以1,000萬元成交，都只套現16.6億元，連新世界收購及改劃的成本都未能補回。

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