加國基金BMO　撤出港ETF市場

【本報訊】繼上月領航投資（Vanguard）後，再有外國基金退出本港ETF市場。《金融時報》引述消息人士報道，加拿大環球資產管理公司BMO Global Asset Management計劃撤出香港交易所買賣基金（ETF）業務，旗下7隻ETF將轉移至華夏基金，但BMO的互惠基金（Mutual Fund）業務，以及母公司BMO銀行在香港提供的私銀服務，則不受影響。華夏基金回應指對此不作評論。

7隻ETF上市 資產規模28億

BMO自2014年起進軍香港市場，現時在香港上市的ETF有7隻，資產規模合計達28.4億元。

其中，最大的ETF為亞洲美元投資級別債券ETF（3141），截至前日（22日）資產規模約16.99億元，但交投十分疏落，昨成交額僅31.33萬元。

香港今年ETF市場交投日漸暢旺，根據港交所資料，今年首八個月，平均每日成交金額為52億元，較去年同期的47億元上升11%。晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑曾指，香港ETF市場非常傾向於A股及港股，先來者在市場擁有較大優勢。

因應外國基金相繼退出，中資ETF發行商漸趨活躍。據證監會上月公佈的《資產及財富管理活動調查》報告，由內地相關基金集團管理的基金資產2019年底淨值錄3,331億元，較2009年的458億元增近6.27倍。