康城發展｜日出康城最後一期截意向 多間內房競投

發展逾十年的將軍澳日出康城，終於推出最後一期項目，日出康城第十三期。項目今日截止收意向書，並且比起過往下午2時才截標，是次港鐵更提早兩小時至12時正。記者現場所見，截至上午11時共錄得11份標書，包括新世界（0017）、英皇（0163）、遠東發展（0035）、碧桂園（2007）、中海外（0688）、華懋、南豐、旭輝（884）及龍湖地產（960），多間內房參與競投。

龍湖香港項目銷售總監黃少鴻指，日出康城13期為康城最後一個項目，加上區內配套逐漸完善，附近商場已經落成，看好前景走勢，至於價錢走勢則仍然要待詳細標書。若然投得項目將會為集團首個港鐵項目。

項目位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接剛開業的 「The LOHAS 康城」商場，其住宅樓面面積上限為154萬方呎。市場估計以純樓面地價計，即包括補地價金額等，預料每呎約5,500-6,000元，即介乎約85億至92.8億元。

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