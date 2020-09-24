傳和黃成都禁融資　長實：已非附屬

【本報訊】《21世紀經濟報道》引述成都金融機構人士消息，指成都高新區財政金融局向區內各金融機構下發通知，因和記黃埔地產（成都）有限公司（下稱和黃成都） 存在囤地及囤盤不良行為，嚴重影響區域房地產市場平穩發展，要求禁止向和記成都提供新增融資、貸款及為其重大資產重組提供幫助。

兩個月前已售出

和黃成都原由李嘉誠旗下長實（1113）100%持有，惟兩個月前，長實以78.47億元出售予內房禹州集團（1628）及成都瑞卓置業合資公司，交易已完成，並不再持有任何股權。

長實發言人回覆本報查詢指，和黃成都現非集團附屬公司，亦不是由集團控制，重申所有發展項目均嚴格按照國家法規進行，不存在囤地情況。長實續指，作為地產開發商，公司主要業務為房地產買賣，一直按計劃完成發展及出售項目，所有開發專案均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。

和黃成都2004年以21.35億元人民幣投得南城都匯項目，樓面價為每平方米1,030元人民幣，兩年後和黃成都將土地抵押給銀行，共獲得26.21億元抵押貸款，並建成23,253個單位，出售完成時仍有6,750多個單位待售，至現時每平方米樓面價約2萬元人民幣。長實在出售完成時透露，將在公司保留一名董事協助項目運營，住宅單位亦將在裝修升級後推出市場。長實昨收報38.5元，跌0.3%。