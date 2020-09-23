港企歸邊｜四大家族「跟黨走」任政協 分析：中共加強統戰民企 港商拒收編可傾家蕩產

中共中央辦公廳早前發佈意見，明確列明要對民企進行統戰，在內地投資的港澳商人亦包含在內。本港大孖沙歷年來在內地市場均有發展，不少家族成員及高級管理層亦出任政治職位，在中央加強統戰工作下，港商進退兩難，學者指港商已「肉隨砧板上」，未來需要考慮如何刷邊球順應中央，被視為富可敵國的民企，更有機會被收編。

中共早前印發《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，當中要求民企「堅定不移聽黨話、跟黨走」，例如要引導民企樹立家國情懷，以產業報國及實業強國為己任；在政治方針上要與黨中央保持高度一致。

黨員加入新地董事局 分析：可派黨委掌權

內地一直推行「國進民退」，早年有多家在港上市國企修改公司章程引入黨委，以擴大黨在上市公司的權力。翻查地產商的董事局資料，不難發現管理層同時為國家或地方政協委員，當中新地（016）更委任前潤地（1109）主席兼潤地黨委書記吳向東為獨立非執董，是四大地產商中首次有共產黨員加入董事局，當時集團指吳向東有非常豐富的內地市場和房地產發展經驗，相信未來可以為新地在國內的業務提供寶貴意見。此外主席兼董事總經理郭炳聯，以及獨立非執董李家祥同任全國政協委員。

若單計政協委員，恒地系就為數最多，恒地（012）主席兼董事總經理李家傑及李家誠分別為全國政協常委及北京市政協港區委員，旗下在內地銷售燃氣的港華燃氣（1083）執行董事兼營運總裁紀偉毅及獨董李民斌，分別是南京市政協委員及港區全國政協委員；長和系過往曾有多名董事任職政協委員，但現時只有主席李澤鉅及電能（006）獨董胡定旭出任全國政協常委。胡定旭更身兼多職，出任多間醫療股獨董、國務院醫改小組委員、國家衛生和保健委員會顧問等；新世界（017）主席鄭家純之前曾出任第十二屆全國政協常委，而執行副主席鄭志剛則現為天津市政協委員。

時事評論員劉銳紹指，中共會否派黨委進入董事局視乎他們能否控制民企，就算不派黨委亦可成立工會，並委派工會代表進入董事局作為另一種鉗制方式，他強調「政權喺佢手，可以玩好多招數」。

全國政協委員必須經中共統戰部門挑選，獲委任為的人通常被視為「對當地有貢獻、有統戰價值」，但他指就算被欽點為政協的港商也沒有任何談判能力，只有擺脫共產黨的控制才有能力談判，加上台商及外資才是內地重點的統戰對象，港商已淪為三等公民及砧板上的肉。

另外，《意見》提到加強民營經人士思想政治建設，除了政治方向要與中共「同聲同氣」，還要做到「四個典範」，即愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會。發表意見前，大孖沙貢獻內地經濟之外亦同樣有「回報社會」。今年爆發武漢肺炎，中聯辦特發稿盤點地產商對內地的支援，李嘉誠基金會、嘉華（173）、新世界、恒地、恒隆（101）及九倉（004）都榜上有名，當中李嘉誠基金會捐款1億港元最闊綽，其餘則捐1,000萬至2,000萬元人民幣。劉銳紹解讀，所謂回報社會指「回報由黨控制的社會」，中聯辦盤點企業捐款金額，代表「要你個個都識嘔一部份錢出嚟，王朝冇錢就要向民間刮削！」

港商肉隨砧板上 拒收編或傾家蕩產

劉銳紹表示，在國內整體經濟下滑時發表《意見》，反映港商「肉隨砧板上」，必要時就要貢獻內地，同時為防止港商成為支持香港反對力量的經濟基礎，中央要求他們在政治上與黨一致，但目前難以判斷中央如何要求他們充當「政治上的明白人」，必然會令港企憂心忡忡。

劉銳紹估計主要資產在內地的港企將順應中央，「問題關鍵係懂不懂刷邊球，有時可以完全順應，有時可以跳草裙舞，李嘉誠就係咁。」他續指，倘中央認為民企富可敵國，並且需要民企資金時就會進行收編，「如果唔同意（收編）就好似以前大富豪（前中國首富）牟其中、（前新疆女首富）熱比婭咁，最後要傾家蕩產、坐監，熱比婭就要出走。」

本報翻查香港地產商年報，新世界去年來自內地收入是四大地產商中最高（見表），佔總收入約33%，內地土地儲備達6,996.5萬方呎，目前內地主要物業發展項目則有21個。此外，集團陸續加大對內地投資，旗下K11商場積極在內地開業，分佈上海、寧波、廣洲、上海等7個城市，上月於上海再投得一塊地皮，以進一步發展K11在華東的佈局；鄭家純家族旗下周大福（1929）業務更是集中內地，據2020年全年業績，逾70%收入來自內地，業務規模顯而易見，在中國有3,699個零售點，期內淨開店711間，而香港則有105個零售點，淨開店4間。

大孖沙內地收入比重收縮

去年全年業績顯示，長實（1113）來自內地收入佔總收入約16%，內地擁有土地儲備達8,400萬方呎，佔總土儲約91%，在內地有逾50個地產項目，分佈20多個城市，但物業銷售收入仍以香港為主。而長實今年再有出售內地資產的消息，分別於今年7月及9月出售成都南城都匯項目，以及北京和上海的兩項物業；恒地去年內地收入佔比約13.02%，現於13個城市擁有可供發展的土地儲備，合共佔樓面面積約3,186萬方呎，其中70%可發展為住物業。值得留意是，新地位於內地土地儲備及收益均是四大地產商中最少，去年內地土儲共6,540萬方呎，內地收益僅佔總收益約7.83%。

大孖沙在內地業務雖有一定規模，但來自內地收入比重已連年下降。以新世界為例，2018年內地收入佔比高達55%，遠高於去年的33%；多次被斥走資的李嘉誠，旗下長實內地收入佔比由2018年的37%，下降至去年的16%；重注中國的九倉（004）收入比重變化不大，去年來自內地的收入仍佔總收入的80%，較2018年下降4個百分點。

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