恒大負巨債8355億 求廣東省准重組回歸A股 否則現金流斷裂爆煲

負巨債8355億的恒大集團（3333），向廣東省人民政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提到倘重組未如期完成，或引發一系列系統性風險，請求省政府協調推進重組計劃。不過流出報告的網站「因違規無法查看」，稱「接相關投訢，此內容違反《中華人民共和國網絡安全法》」，並引導網民前往中國網絡違法犯罪舉報網站，查閱國家網絡安全法。

報告提到，恒大於2016年起與內地深深房簽訂協議，計劃分拆恒大地產回A上市，惟有關重組工作尚未完成。報告指公司須於明年1月31日前償還戰略投資者1,300億元（人民幣，下同）本金，以及137億元分紅，倘此次重組未能如期完成，1,300億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可導致公司現金流斷裂。

報告續指，截至今年6月底止，恒大有息負債達8,355億元，包括借款及境內外公司債，涉及逾400家金融機構，再次提到倘重組未能完成，將引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。

首次披露於各大銀行欠債

報告亦首次對外披露集團於各大銀行欠債，截至6月30日，恆大集團借款餘額2323億元，其中境內銀行類金融機構171家。借款餘額最高十位為民生銀行（293億元）、農業銀行（242億元）、浙商銀行（107億元）、光大銀行（100億元）、工商銀行（94億元）、中信銀行（94億元）、浦發銀行（73億元）、興業銀行（48億元）、南洋商業銀行（94億元）及九江銀行（26億元）。

另外，恒大目前上下游合作企業達8,441家、擁有792個項目，若公司陷入危機將直接影響331萬人就業情況，並導致61.7萬套商品房面臨工程爛尾的風險；又指令深深房的中小股東因停牌4年而利益受到巨大損害，引發對交易各方、監管部門的法律訴訟或維權行為。

本報正向恒大查詢此網傳報告，暫未獲回覆。

恒大總負債逼近2萬億

中央今年積極控制內房融資，其中設立俗稱的「三道紅線」，即房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；房企的淨負債率不得大於100%；房企的「現金短債比」小於1。而總負債直逼2萬億的恒大，其資產負債率、淨負債率及現金短債比分別為82%、199%及0.4倍，完全觸及「三道紅線」，令其急需減債，否則將影響日後融資情況，甚至引發違約風險。

今年上半年，恒大總負債按年上升7.28%，逼近2萬億元，其中總借款達8,355億元，借款平均年利率較去年底升0.15個百分點至9.14厘，但現金則按年大跌10.5%，僅錄2,046.4億元。為急降債務，公司訂立減債目標，自年初起又數度推出折扣賣樓，以劈價救亡。

恒大計劃於2020至2022年間，每年減少有息負債1,500億元，3年內合共減債4,500億元。今年上半年，恒大總債務已減400億元，預計全年可減債1,000億元。中期業績發佈會上，副主席夏海鈞表示，公司分拆旗下物管公司金碧物業上市，可令淨負債率下降，未來亦有計劃陸續分拆資產上市，為公司減債。

恒大股價由高位計已累跌約45.6%，今日收報15.22元，跌5.58%，為5月中以來的新低。消息令其境內外上市的債券急跌，其中恒大於2025年到期的8.75%美元債，每1美元面債下2.4美分至79.1美分；2023年到期的6.27%境內公司債「19恒大01」則跌3%至93.92元，創上市以來新低。

涉足業務多 包括電能車

除房地產業務外，中國恒大旗下的公司涉足多個行業，當中要數恒大汽車（788、前稱恒大健康）最為人熟悉。恒大汽車原主要運營養老公寓社區「恒大養生谷」，但今年聲稱汽車已成為其主要業務。近月乘電動車概念炒高至37.7元，市值急漲至3,257億元，一度超越母企；其後大賣廣告硬銷「恒馳」，但現實中真車仍未成形，股價其後急速回落。

恒大汽車上月遭證監會再次點名股權高度集中。大股東中國恒大持有74.99%股權，連同18名股東合共持17.13億股，佔公司19.83%股權，近95%股權被少數人控制，意味即使只有小量股份成交，股價亦可以大幅波動。

然而，恒大汽車9月中宣佈配股，以每股22.65元配售約1.8億股，集資40億元，引入騰訊（700）、紅杉資本、雲峰基金及滴滴出行。但近日股價偏軟，並跌穿配股價。恒大汽車今日收報19.28元，跌8.6%及1.82元。

事實上，騰訊非首次與恒大合作，早於2015年恒大與騰訊分別以55%和20%的持股比例入主恒騰網絡（136），將恒騰轉型為互聯網服務整合運營商。截至去年底止，恒大佔60.47%股權，騰訊則佔21.99%。恒騰今日股價急挫8.7%或0.03元，收報0.315元。

恒大多年來收購不同業務，2010年曾斥1億元人民幣買下廣州足球俱樂部全部股權，今年斥近120億元於廣州興建恒大足球場。集團又於2015年收購中新大東方人壽保險公司50%的股權，其後改名為恒大人壽。去年恒大附屬斥132億認購盛京銀行（2066）22億股內資股新股，持股比例升至36.4%。今年恒大斥3.7億投下青島地皮，冀建最球最大的水上樂園。

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