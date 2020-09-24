上市前夕｜螞蟻集團：科技是推動業務的核心動力 將發表擔保交易平台

正準備在中港上市的螞蟻集團，CEO胡曉明今日出席外灘大會時表示，上市後最重要的事是投技術。公司的基因不是金融而是科技，科技是推動業務每一次進化的最核心動力。

他還透露，外灘大會將於明天發表基於螞蟻鏈技術的Trusple平台，其價值與16年前支付寶擔保交易類似。而螞蟻區塊鏈已經實現了10億賬戶規模，每天10億交易量，並且每秒10億筆的跨鏈信息處理，形成了從供應鏈跨境貿易、物流金融、農村金融等多場景的跨鏈服務。

公司董事長井賢棟表示，過去的技術架構是信息時代的中心化思想，新金融的架構則是數碼時代的分佈式思想，未來以雲計算、分佈式數據庫和區塊鍊為代表的「雲庫鏈」會成為支撐新金融的核心技術。

他表示，作為一家科技公司，螞蟻集團始終踐行科技平台的定位，堅持開放共贏的理念。從2015年螞蟻集團提出來互聯網推進器計劃，到今天支付寶已經與超過2,000家金融機構達成深度的合作。

支付寶披露的最新數據顯示，自從8月12日澳門率先向珠海遊客開放近一個半月以來，包括支付寶澳門、內地支付寶以及AlipayHK在內的數字消費交易筆數大幅增加八成，其交易金額的升幅達1.35倍。

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