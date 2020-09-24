TikTok危機｜字節跳動：已向北京市提交許可申請

今日凌晨，字節跳動發布提交申請的說明，稱根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，已經向北京市商務局提交了許可申請，正在等待北京市商務局受理決定。

早前公司發聲明表示，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。之後亦稱TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部在美國。TikTok Global計劃啟動一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的子公司。

較早前《金融時報》引述中國官方社論，譴責TikTok母公司字節跳動與甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）的交易，認為是「骯髒和不公平」，稱北京沒有理由批准美國總統特朗普支持的協議。

報道亦引述一些官媒團體表明，北京可能不會簽署一項將TikTok控制在美國人手中的協議。其中《中國日報》表示，這筆交易是基於「欺凌和勒索」，之較早前《全球時報》及《人民日報》亦發表類似言論。

甲骨文星期一表示，由於字節跳動的股票將分配給現有股東，因此字節跳動將「不會擁有」TikTok Global。特朗普已承諾如果新業務不受美國公司控制，就會介入。

《中國日報》稱美國的策略是「最終接管TikTok…這不是美國第一次用這種卑鄙的手段欺負外國公司，以摧毀或接管它們。」，由於TikTok與抖音共享代碼，該協議意味著「美國將了解抖音的運作」，並指字節跳動將失去對其公司及其核心技術的控制，「接受美國的不合理要求，將意味著字節跳動的厄運」。

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