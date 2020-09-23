【滙海探戈】疫情惡化　美元死貓彈 - 奇兵

歐洲新冠肺炎疫情翻發，適逢歐洲央行暗示歐元滙價偏高，造就美元回穩。隨着市場風險胃納下降，非美貨幣短期或繼續調整。

美滙指數昨日高見94.19，較上周三收市的93.21上升約100點子。過去一周，七大主流貨幣全線向下，跌幅介乎0.5%至2.2%，當中商品貨幣首當其衝，澳元和紐元都跌逾2%，避險貨幣日圓最硬淨，跌0.5%。

面對疫情擴散，歐洲多國再收緊社區隔離措施，勢必令區內經濟雪上加霜。與此同時，歐洲央行行長德拉吉對歐元幣值的態度似乎有所改變，由之前呼籲外界不要對歐元升值反應過敏，改變為揚言對歐元升值感到關注，變相為歐元貶值開綠燈。

另邊廂，聯儲局主席鮑威爾周二出席國會聽證會時發言較中性，但芝加哥聯儲銀行行長埃文斯卻出乎意料地稱，美國經濟已回復疫情前90%的水平，聯儲局應該在通脹回復到2%前就加息，這言論被視為利好美元，都是美元近日回升的利好因素。

策略上，本周市場重點數據不多，焦點落在新冠肺炎發展及美國總統大選等話題上，特朗火速推動參議院盡快處理其提名事宜，這因素為11月總統大選增添不明朗因素，亦打壓市場氣氛，對美元短線有利，但應未改中線利淡格局。

一眾貨幣中，日圓本周曾升至104算，但之後已回調，昨日在105附近上落，高追值博率不高。至於本欄兩周前唱淡的英鎊，昨日低位見1.268美元，其間累跌近400點子。策略上，非美短期仍受壓力，英鎊形勢仍較不妙。

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