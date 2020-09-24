何車500｜超威動力追落後（何車）

電池股超威動力（951）現價2.84元，較8月28日宣佈中績前4.08元大挫三成，可博反彈。超威動力市值31億元，同業天能動力（819）136億元。

1）超威主業是產銷鉛酸動力電池、鋰離子電池及其他相關產品，產品用於電動自行車、電動三輪車及特殊電動車。公司2010年7月上市，招股價2.18元，今年7月最高價4.79元，現價較7月高位低四成。

2）今年上半年，超威營收111.1億元人幣，按年微跌5％；純利4.07億元人幣，按年大增42％。首季，電池業務受疫情影響，次季漸復正常，半年業績仍有強勁增長，主因是錄得金融資產公平值收益1.75億元人幣；不計此項收益，主業業績實際倒退20％。

3）今年下半年，超威金融資產公平值收益料將下降，但電池主業則復蘇，全年盈利預測7.2億元人幣，增長28％，預測PE僅3.7倍，較8年平均折讓六成。同業天能動力預測PE 7.2倍，超威較其折讓一半。

4）超威今年預測PB 0.5倍，較8年平均折讓六成。天能預測PB 1.72倍，超威較其折讓更達七成。

5）今年6月底，超威手上現金42.32億元人幣，減去借貸45.69億元人幣，淨借貸僅3.37億元人幣。

＊今年以來，天能動力飆136％，超威無升跌，追落後，以2020年PE 5倍為目標，目標價3.75元，潛在升幅32％。

同場加映：哈爾濱電氣（1133）1994年上市，招股價2.58元，2007年高見29.4元，較招股價高出10倍，當時PB 6倍，以如此高PB買入，結果哀哉不足為奇。現價2.21元，高位下瀉93％，掛牌26年潛水15％，不妨輕注來投機。

2018年12月，哈電大股東提私有化，每股出價4.56元，較市價溢價82％，出價折合PB 0.46倍，去年6月表決，私有化差少少票數未能通過，股價打回原形，跌至2元以下。今年6月，距上次私有化失敗已滿一年，市場憧憬大股東再提私有化，哈電今年7月升上3.31元，然後又再回落33%。

現價博哈電，只須付PB 0.21倍，較8年折讓一半，風險有限。同類股東氣（1072）與上海電氣（2727）平均PB 0.47倍，哈電較同業折讓五成半。不期望哈電大股東短期內再提私有化，但博PB回升至區區的0.25倍，哈電股價亦可見2.63元，潛在升幅近兩成。

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